МИД РФ: арест Татьяны Андриец говорит о террористической политике Латвии против русскоязычных

Мария Захарова подчеркнула, что студентке СПбГУ было предъявлено необоснованное обвинение в государственной деятельности.

В российском МИД обратили внимание на недавний арест русскоязычной гражданки Латвии, студентки СПбГУ Татьяны Андриец. Девушку подозревают в ведении пророссийской общественной деятельности. Такой шаг со стороны прибалтийской страны указывает на политику террора Латвии по отношению к русскоязычному населению, считает официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Дипломат высказалась о ситуации на брифинге 10 февраля.

Как это часто встречается в последнее время в Прибалтике, ей предъявлено абсолютно необоснованное обвинение в антигосударственной деятельности. Латвийские власти уже давно охотились за девушкой и делали это в связи с ее общественной деятельностью по поддержке русскоязычного образования и защите мемориального наследия. Мария Захарова, представитель МИД РФ

Захарова отметила, что действия Латвии в данном случае являются "произволом", а политика страны способствует тоталитарной атмосфере в отношении представителей гражданского общества. Со стороны Кремля поступят обращения в профильные правозащитные международные организации.

Ранее мы сообщили о том, что Захарова назвала бесчеловечными заявления о невозможности помощи Сирии из-за санкций.

Фото и видео: МИД России