В МИД РФ ответили на слова немецкого посла в Киеве о страхе войны с Россией

Отмечается, что НАТО довел Украину до полной потери суверенитета и состояния полураспада.

Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова прокомментировала слова немецкого посла в Киеве о "всеобщем страхе войны с Россией". Об этом она написала в своем Telegram-канале.

Она считает, что между мировоззрениями РФ и странами-членами Североатлантического Альянса имеются существенные различия.

По словам немецкого посла, все боятся быть с Россией в прямой войне. То есть, дело в страхе. А Россия в принципе в основу своей национальной политики, включая внутреннюю и внешнюю, заложила не страх войны с кем-то, а принципиальный выбор в пользу мира и его поддержания. Мария Захарова, официальный представитель МИД РФ

Она подчеркнула, что "натовцы нечистоплотные", кроме того, военно-политический блок довел Украину до полной потери суверенитета и состояния полураспада, а в настоящее время вспомнил про то, что у Альянса есть некие правовые ограничения.

Напомним, посол Германии в Киеве Анка Фельдгузен высказалась о страхе вооруженного столкновения с Российской Федерацией. По ее словам, вступления Украины в Североатлантический Альянс не следует ожидать в скором времени. Она подчеркнула, что у блока всегда имелись проблемы с теми государствами, на территории которых ведутся вооруженные конфликты или войны.

Ранее в МИД РФ назвали цели учений НАТО и Украины.

Фото: Piter.tv