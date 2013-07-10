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В МИД РФ оценили возможность переговоров России и США по стратегической стабильности
Сегодня, 22:49
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В МИД РФ оценили возможность переговоров России и США по стратегической стабильности

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Дипломат не исключил, что расширение формата возможно в будущем.

Замглавы российского МИД Сергея Рябков подчеркнул, что переговоры по стратегической стабильности должны вестись между Россией и США. Об этом он заявил, выступая в рамках Carnegie International Nuclear Policy Conference.

Страны могут договориться на двусторонней основе. Рябков напомнил, что у России есть опыт контрпродуктивных дискуссий о подключении Китая. Ключевой позицией российской стороны является результативность диалогов с США. По словам замглавы МИД РФ, Кремль готов двигаться в этом направлении, но нужно оставаться реалистами.

Ранее мы сообщили, что представлен обновленный кроссовер Dacia Duster 2022 года.

Фото: pixabay

Теги: дипломатия, переговоры, россия, стратегическая стабильность, сша
Категории: Мировые новости, Лента новостей,

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