Мария Захарова рассказала о том, что Норвегия хочет скрыть факты о диверсии.

Российская сторона не удивлена выводами американского публициста, лауреата Нобелевской премии Сеймура Херша о причастности Норвегии и США к подрывам на газопроводах "Северный поток - 1" и "Северный поток - 2", которые произошли в акватории Балтийского моря. Соответствующее заявление в ходе регулярного брифинга в Москве сделала официальный представитель внешнеполитического ведомства Мария Захарова. Чиновница пояснила, что в своей внешней политике Осло беспрекословно следует тому курсу, который Западу обозначает Евросоюз и Вашингтон. Это касается и отношения к России. По мнению МИД РФ, власти Норвегии стремятся скрыть от общественности реальные факты о произошедшей диверсии на энергетической инфраструктуре РФ.

Мы внимательно изучили публикацию американского журналиста о подрывах газопроводов "Северный поток - 1", "Северный поток - 2", <...> не удивлены выводами американского журналиста о причастности Осло к этим диверсиям. Мария Захарова, пресс-секретарь МИД РФ

Захарова: в Мали "через слово" благодарили Россию за помощь.

Фото и видео: МИД России