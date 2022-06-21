В МИД Люксембурга заявили, что в ЕС не возражают против статуса кандидата для Украины

Жан Ассельборн заявил, что статус кандидата не означает немедленное вступление в ЕС.

Во внешнеполитическом ведомстве Люксембурга заявили, что ни одна страна-член Евросоюза не возражает против предоставления статуса кандидата для Украины. Решение делегаты примут на саммите, который пройдет 23-24 июня. Соответствующее заявление сделал в рамках своего прибытия на заседание Совета ЕС по общим политическим вопросам глава МИД Жан Ассельборн.

Ни одна из стран ЕС не выступает против статуса кандидата для Украины. Однако этот статус еще не означает вступления. Жан Ассельборн, глава МИД Люксембурга

Напомним, что ранее председатель Европарламента Роберта Метсола пояснила журналистам, что Брюссель должен предоставить Украине статус кандидата для поддержания духа украинцев. Однако для реального вступления Киева в региональное содружество предстоит сделать еще много шагов.

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Фото и видео: European Commission