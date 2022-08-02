В МИД Китая заявили о жестоком ответе на визит Пелоси на Тайвань

Пекин будет внимательно следить за маршрутом спикера палаты представителей США.

Официальный представитель МИД КНР Хуа Чуньин заявила о жестоком ответе китайских властей на визит спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси на Тайвань. Об этом она сообщила на брифинге.

По информации тайваньских СМИ, визит Пелоси ожидается вечером 2 августа. На следующий день спикер палаты представителей США проведет встречу с руководством Тайваня. По словам Чуньина, Пекин будет внимательно следить за маршрутом Пелоси.

Если США будут действовать, не считаясь с мнением других, Китай непременно примет решительные и жесткие меры для защиты суверенитета и интересов безопасности. Хуа Чуньин, официальный представитель МИД Китая

Ранее мы сообщали, что Пелоси прилетела в Малайзию.

Видео: YouTube / 东方卫视环球交叉点