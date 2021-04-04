В МИД Франции сообщили, что новый пакет санкций ЕС против РФ согласован с США

Жан-Ноэль Барро указал на то, что в скором времени антироссийский пакет новых запретов и ограничений будет принят.

Во французском внешнеполитическом ведомстве сообщили, что 19-ый по счету пакет санкций Европейского союза в адрес Москвы уже согласован с вашингтонской администрацией. Соответствующими данными с местными журналистами поделился министр Жан-Ноэль Барро в эфире телеканала TF1. По словам иностранного дипломата, новый пакет будет одобрен странами-членами ЕС в ближайшее время.

Новый масштабный пакет санкций впервые с момента возвращения Дональда Трампа к власти согласован с США. Жан-Ноэль Барро, глава МИД Франции

Напомним, что 19 сентября глава Европейской комиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен представила общественности предложения Европейской комиссии по 19-му пакету антироссийских санкций. Рестрикции включают в себя запрет на импорт российского сжиженного природного газа (СПГ) в региональное сообщество с января 2027 года, а также ограничительные меры в отношении криптовалют и банков. Европейский комиссар по экономическим и социальным вопросам Валдис Домбровскис уточнил СМИ, что новый пакет антироссийских санкций не будет включать ограничения на покупку российской нефти, как того ранее требовал американский президент-республиканец Дональд Трамп

Париж готовит предложения для нового пакета санкций против России.

Фото и видео: YouTube / TF1 INFO