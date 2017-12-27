В Луге начальник детского лагеря требовал с подчиненного деньги за "нормальное" отношение к нему

В Ленобласти полиция задержала экс-директора оздоровительного лагеря, который вымогал у сторожа взятку.

В Луге начальник детского лагеря просил у сторожа взятку за предоставление “нормальных” условий труда, а после и за оставление мужчины с должности. За эти “услуги” мужчина хотел получить с работника 36 тысяч рублей.

Сообщается, что бывший руководитель детского оздоровительно-образовательного лагеря требовал у местного охранника денежную сумму за то, что не будет создавать ужасные условия труда, а также увольнять его.

Взяточник предложил провести сделку в одном из кафе города. Там с поличным его и поймали правоохранительные органы. В настоящее время в отношении вымогатели возбуждено уголовное дело.