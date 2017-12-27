Все, что интересно!
Войти | Зарегистрироваться
18+
Новости Лента новостей Происшествия Криминальные происшествия
В Луге начальник детского лагеря требовал с подчиненного деньги за "нормальное" отношение к нему
Вчера, 13:48
0
lesjasap
632

В Луге начальник детского лагеря требовал с подчиненного деньги за "нормальное" отношение к нему

0
 
 

В Ленобласти полиция задержала экс-директора оздоровительного лагеря, который вымогал у сторожа взятку.

В Луге начальник детского лагеря просил у сторожа взятку за предоставление “нормальных” условий труда, а после и за оставление мужчины с должности. За эти “услуги” мужчина хотел получить с работника 36 тысяч рублей. 
 
Сообщается, что бывший руководитель детского оздоровительно-образовательного лагеря требовал у местного охранника денежную сумму за то, что не будет создавать ужасные условия труда, а также увольнять его. 
 
Взяточник предложил провести сделку в одном из кафе города. Там с поличным его и поймали правоохранительные органы. В настоящее время в отношении вымогатели возбуждено уголовное дело.
Теги: взятка , вымогательство , детский лагерь , ленобласть , луга
Категории: Новости СПб Криминальные происшествия

Оставить комментарий

Новости на эту тему

Загрузка...
5