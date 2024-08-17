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В Ломоносовском районе Ленобласти начали уборку ранних сортов картофеля
Сегодня, 10:32
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В Ломоносовском районе Ленобласти начали уборку ранних сортов картофеля

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Специалисты собрали первую тонну урожая.

Сегодня, 17 августа, в Ломоносовском районе Ленобласти стартовала уборка ранних сортов картофеля. В магазины поступили первые партии свежего урожая. Об этом сообщили в "Петербургском Дневнике".

В хозяйстве "Победа" специалисты выкопали картофель с 35 гектаров полей. Они собрали первую тонну урожая, которого в этом на 10 процентов больше, чем  в 2023 году. 

В 2024 году прогнозируется высокая урожайность в Ленобласти. Предполагается, что она позволит держать цены на доступном и низком уровне.

Ранее мы писали,  что стоимость картофеля в петербургских магазинах выросла почти вдвое.

Фото: Pxhere

Теги: уборка картофеля
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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