В Ломоносовском районе Ленобласти начали уборку ранних сортов картофеля

Специалисты собрали первую тонну урожая.

Сегодня, 17 августа, в Ломоносовском районе Ленобласти стартовала уборка ранних сортов картофеля. В магазины поступили первые партии свежего урожая. Об этом сообщили в "Петербургском Дневнике".

В хозяйстве "Победа" специалисты выкопали картофель с 35 гектаров полей. Они собрали первую тонну урожая, которого в этом на 10 процентов больше, чем в 2023 году.

В 2024 году прогнозируется высокая урожайность в Ленобласти. Предполагается, что она позволит держать цены на доступном и низком уровне.

Ранее мы писали, что стоимость картофеля в петербургских магазинах выросла почти вдвое.

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