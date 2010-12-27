В Ломоносове сотрудник ЧОПа похитил машину, разбил ее и притворился, что ничего не было

Охранник угнал авто у поликлиники, попал в ДТП и вернул машину на место.

Сотрудник одного из частных охранных предприятий угнал автомобиль, принадлежащий детской поликлинике Петродворцового района, разбил машину, а после вернул на место.

Как стало известно, инцидент произошел ночью 25 декабря. Злоумышленник, который работал в организации “Топаз” воспользовался служебным положением и прокатился на чужом “ВАЗе”. Автомобиль принадлежал детскому медицинскому учреждению, в которое мужчина охранял. Поэтому ему не составило труда взять ключи и прокатить своего знакомого на “семерке”. Во время поездки петербуржцы умудрились попасть в аварию. Чтобы не платить за причиненный ущерб, нарушитель решил просто вернуть машину на место и сделать вид, что ничего не знает.

В настоящее время в отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело.