В Лыжном переулке курьер на самокате сбил школьника

Еще одна авария произошла на Гранитной улице.

Сегодня, 19 марта, в Лыжном переулке мужчина на электросамокате сбил 13-летней школьника. Об этом сообщили в tg-канале "Раньше всех. Петербург".

По словам очевидцев, мальчику понадобилась помощь медиков. У юноши диагностировали закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение головного мозга и ушибленную рану затылочной области.

Кроме того, на Гранитной улице произошла еще одна авария с самокатчиком. Водитель двухколесного транспорта попал в больницу. Подробности уточняются.

Ранее на Piter.tv: на перекрестке Блюхера и Кондратьевского произошло смертельное ДТП с участием иномарки.

Фото: Телеграм / Раньше всех. Петербург