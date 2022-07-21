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В Литве объявили о скором открытии транзита санкционных грузов в РФ по новым правилам ЕС

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Ингрида Шимоните рассказала о том, что остается уточнить процедурные вопросы с РФ.

В Литве объявили о скором открытии транзита санкционных грузов в РФ по новым правилам ЕС. Соответствующее заявление в эфире местной радиостанции LRT сделала глава правительства Ингрида Шимоните. Чиновница рассказала, что Вильнюс готов к применению новых европейских требований, которые изложены в документах Еврокомиссии относительно железнодорожной транспортировки запрещенных санкциями грузов, следующих транзитом в Россию. 

Координационная комиссия по применению международных санкций с участием всех заинтересованных ведомств досконально обсудила, как должен проходить транзит, как будет осуществляться контроль.

Ингрида Шимоните, премьер-министр Литвы

Ингрида Шимоните пояснила, что властям страны остается уточнить процедурные вопросы с российской стороной. Местное предприятие "Летувос гележинкеляй" ("Железные дороги Литвы") проинформирует Москву о процедуре, чтобы РФ учитывала все моменты при доставке грузов.

В Литве заявили, что не стремятся любой ценой нормализовать отношения с Китаем.

Фото и видео: YouTube / Lietuvos nacionalinis radijas ir televizija

Теги: евросоюз, железная дорога, ингрида шимоните, литва, санкции, транзит
Категории: Тема дня, Лента новостей, Мировые новости, Новости России,

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