Ингрида Шимоните рассказала о том, что остается уточнить процедурные вопросы с РФ.

В Литве объявили о скором открытии транзита санкционных грузов в РФ по новым правилам ЕС. Соответствующее заявление в эфире местной радиостанции LRT сделала глава правительства Ингрида Шимоните. Чиновница рассказала, что Вильнюс готов к применению новых европейских требований, которые изложены в документах Еврокомиссии относительно железнодорожной транспортировки запрещенных санкциями грузов, следующих транзитом в Россию.

Координационная комиссия по применению международных санкций с участием всех заинтересованных ведомств досконально обсудила, как должен проходить транзит, как будет осуществляться контроль. Ингрида Шимоните, премьер-министр Литвы

Ингрида Шимоните пояснила, что властям страны остается уточнить процедурные вопросы с российской стороной. Местное предприятие "Летувос гележинкеляй" ("Железные дороги Литвы") проинформирует Москву о процедуре, чтобы РФ учитывала все моменты при доставке грузов.

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Фото и видео: YouTube / Lietuvos nacionalinis radijas ir televizija