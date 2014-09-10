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В Липецкой области возбудили дело о халатности после гибели трех подростков за две недели
Сегодня, 9:24
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В Липецкой области возбудили дело о халатности после гибели трех подростков за две недели

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В регионе произошло три смерти, которые могут быть связаны с "группами смерти" в соцсетях.

В Липецкой области возбудили дело о халатности после гибели трех подростков за две недели. Об этом говорится в региональной пресс-службе Следственного комитета РФ. Накануне стало известно, что на железной дороге скончалась 15-летняя девочка. Ранее жертвами "групп смерти" стали ее одноклассница и их общий знакомый. Инциденты в правоохранительных органах считают связанными друг с другом.

Возбуждено уголовное дело по факту халатности должностных лиц органов системы профилактики Долгоруковского района по признакам преступления, предусмотренного части 3 статьи 293 УК РФ.

пресс-служба СК РФ по региону

Известно, что после гибели первой школьницы, в учебных учреждения были проведены  родительские собрания, а также психологи стали активнее работать с детьми. О ситуации с гибелью подростков в Липецкой области проинформирован аппарат омбудсмена по правам ребенка при президенте России. Накануне соболезнования из-за гибели трех учащихся выразил глава региона Игорь Артамонов. 

На Ставрополье задержан организатор "группы смерти".

Фото: Следственный комитет России

Теги: группа смерти, липецкая область, соцсети, халатность
Категории: Новости России, Криминальные происшествия, Происшествия, Лента новостей, Тема дня,

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