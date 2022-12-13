В Липецкой области ликвидировали военного, покинувшего часть с оружием

Его также разыскивали в Воронеже, куда он якобы должен был направиться.

В Липецкой области ликвидировали военнослужащего Дмитрия Перова, покинувшего часть с оружием. Об этом сообщили в Telegram-канале правительства региона.

Во время побега военнослужащий находился в селе Новоуглянка. Отмечается, что эвакуации населения для проведения операции по задержанию Перова не потребовалось. Его также разыскивали в Воронеже, куда он якобы должен был направиться.

Также в правительстве Липецкой области отметили, что ситуация находится под контролем силовых структур, ведутся следственные действия.

Ранее мы сообщали, что в аэропорту Красноярска из-за пьяного дебошира задержали вылет на Пхукет.

Видео: Telegram / Baza