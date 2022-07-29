В Липецке пойманный ФСБ диверсант признался в подготовке теракта на автостанции

Для теракта был выбран "Сокол".

В Липецке пойманный ФСБ России диверсант признался в подготовке теракта на автостанции "Сокол". Иностранный гражданин указал силовикам на то, что действовал по указанию руководства запрещенного на территории РФ террористического движения "Правый сектор". Он должен был подорвать самодельную бомбу в месте массового скопления людей.

Напомним, что ранее сотрудники ЦОС ФСБ установили подозреваемого вместе с сообщниками из Украины. Силовики задержали злоумышленников на территории населенного пункта Горицы Добровского района Липецкой области. Членами разведывательно-диверсионной группы стали мужчина и две женщины. Один из них неоднократно был судим по статьям за педофилию. Российские силовики во время обыска в схроне украинцев нашли элементы для изготовления взрывного устройства большой мощности.

ФСБ сообщила о задержании в Липецкой области украинских диверсантов.

Фото и видео: ЦОС ФСБ