Под Липецком гражданский муж-изувер жестоко избил до смерти жену, снимая все на видео

В социальных сетях появилась информация, что мужчина избивал молодую женщину 5 часов. В тяжелом состоянии она поступила в Лебедянскую больницу, но спасти ее не удалось.

Жуткий инцидент произошел еще неделю назад, 11 декабря, в городе Лебедянь Липецкой области.

Гражданский муж 35-летней женщины зверски избил ее. Молодая женщина поступила в ЦРБ с жуткими травмами. У нее были диагностированы множественные гематомы, переломы ребер, разрыв легкого, гематому головного мозга. По сообщениям в СМИ, во время трепанации из головного мозга было откачено несколько литров крови. На третий день госпитализации женщина скончалась. У нее осталась 5-летняя дочь. В сообществах Липецка пишут, что мужчина избивал жену 5 часов, снимая свои действия на камеру мобильного телефона, но есть вероятность, что "улики" он уже уничтожил. Просочилась в сеть только одна фотография, от которой кровь стынет в жилах.

В настоящий момент мужчина задержан, ведется расследование. В социальных сетях родственники и знакомые бьют тревогу, боясь, что изувер уйдет от ответственности. Очевидцы и свидетеля боятся мужчину, так как тот, по их словам, имеет связи в силовых структурах.

Видео: Piter.TV

Фото: ВК, Липецк LIVE