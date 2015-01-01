В Ленобласти жителей попросили не выходить на улицы без паспортов

Жителям порекомендовали не забывать удостоверяющие личность документы, "во избежание возможных недоразумений".

В Ленинградской области планируют провести профилактические мероприятия, которые направлены на профилактику правонарушений в пограничной сфере. Об этом в среду, 11 мая, сообщили в Пограничном управлении ФСБ РФ по Петербургу и области.

Жителям порекомендовали не забывать удостоверяющие личность документы, "во избежание возможных недоразумений". В управлении добавили, что комплекс мероприятий будет заключаться в усилении контроля за состоянием режима государственной границы и пограничного режима.

Ранее мы писали, что до 20 июня продлили акцию по списанию долгов за капремонт без пени в Петербурге. Для списания пени необходимо внести платежи до 20 июня, оплатив задолженности за апрель, май и июнь 2022 года.

Фото: Piter.tv

