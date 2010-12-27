В Ленобласти завершился приём второй волны заявок на участие в программе "Ленинградский гектар"

Претенденты на земельные участки планируют заниматься разведением крупного рогатого скота (для мясного и молочного производства), овец, коз, кроликов, кур, гусей, рыбы, а также выращиванием овощей, эко-картофеля и черной смородины.

Завершился приём второй волны заявок на участие в программе "Ленинградский гектар"

На этот раз в конкурсную комиссию подано 17 заявлений. Среди кандидатов на получение земли в отдаленных районах — восемь жителей Ленинградской области, семеро — из Санкт-Петербурга и по одному представителю республик Тыва и Башкортостан.

Претенденты на земельные участки планируют заниматься разведением крупного рогатого скота (для мясного и молочного производства), овец, коз, кроликов, кур, гусей, рыбы, а также выращиванием овощей, эко-картофеля и черной смородины.

"Ленинградская область очень заинтересована, чтобы в удаленные районы пришли талантливые и активные фермеры, деятельность которых даст новый импульс развитию территорий. Именно поэтому мы помогаем кандидатам, в том числе – консультируем по содержанию и оформлению проектов, с тем, чтобы они соответствовали всем требованиям конкурса", – подчеркнул заместитель председателя правительства региона – председатель комитета по агропромышленному и рыбохозяйственному комплексу Олег Малащенко.

В ближайшее время комиссия рассмотрит документы соискателей. Прошедшие отбор будут приглашены на очную защиту своих проектов.

Источник: пресс-служба ЛО