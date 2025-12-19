В Ленобласти задержали объявленного в федеральный розыск беглого вора

Судебные приставы нашли скрывавшегося фигуранта дела о краже.

В Ленинградской области сотрудники судебных приставов задержали мужчину, скрывавшегося от суда и находившегося в федеральном розыске по делу о краже. Об этом сообщил Управление Федеральной службы судебных приставов России по Ленинградской области.

Операцию по установлению местонахождения и задержанию провели сотрудники Сланцевского районного отделения судебных приставов. Задержанным оказался 35 летний местный житель, проходящий обвиняемым по части 3 статьи 158 Уголовного кодекса Российской Федерации "Кража". Данное преступление относится к категории тяжких и предусматривает ответственность за тайное хищение чужого имущества при отягчающих обстоятельствах.

Ранее мужчина находился под подпиской о невыезде. Он не явился на судебное заседание и после этого скрылся. В связи с нарушением условий меры пресечения суд заочно изменил ее на заключение под стражу, после чего фигурант был объявлен в федеральный розыск.

В результате проведенных мероприятий разыскиваемого удалось обнаружить и задержать. После этого его передали сотрудникам полиции для конвоирования к инициатору розыска. Производство по уголовному делу будет продолжено.

Фото: УФССП России по Ленинградской области