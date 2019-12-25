Возбуждено уголовное дело после скандала с блокадницей, самостоятельно прооперировавшей себя

В настоящее время женщина находится на лечении в Выборгской межрайонной больнице.

В Ленобласти возбудили уголовное дело после сообщений в СМИ о блокаднице, самостоятельно прооперировавшей себя. Инцидент рассматривают по ч.1 ст.238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей). Об этом 23 ноября сообщили в пресс-службе Следственного комитета РФ по области.

Об инциденте в воскресенье, 21 ноября, рассказала фельдшер скорой помощи. Выяснилось, что 90-летняя петербурженка заболела онкологией, которая спровоцировала асцит. Однако онкобольную блокадницу не торопились госпитализировать или оказывать ей медпомощь. Тогда женщина решила самостоятельно провести лапароцентез – сделала надрезы по передней брюшной стенке, чтобы вывести жидкость.

Она не была уверена, что останется жива после операции, поэтому оставила предсмертную записку, которую в социальных сетях опубликовала фельдшер скорой помощи, приехавшая на вызов.

Позже председатель комитета общественных коммуникаций Ленобласти Екатерина Путронен рассказала, что в настоящее время женщина находится на лечении в Выборгской межрайонной больнице. В ноябре медики скорой помощи направили женщину в Выборгскую больницу. В приемном покое было проведено ПЦР-тестирование, результат оказался положительным. Блокаднице была предложена госпитализация в Тосненскую больницу, где оказывается срочная хирургическая помощь пациентам с COVID-19. Однако родственники пациентки отказались от госпитализации. Женщину перевели на амбулаторное лечение.

Фото: Instagram / viktoria51084; Следственный комитет РФ