В Ленобласти выделят на решение проблем дольщиков в 2023 году почти 4 млрд рублей

На решение проблем дольщиков предусмотрели 3,9 млрд рублей и 2 млрд на ежемесячные выплаты семьям, имеющим детей.

На будущий год основной акцент в бюджете Ленобласти сделают акцент на поддержку обманутым дольщикам и семьям, а также на развитие дорожной инфраструктуры. Об этом 20 сентября рассказал председатель комитета финансов Роман Марков.

На решение проблем дольщиков предусмотрели 3,9 млрд рублей и 2 млрд на ежемесячные выплаты семьям, имеющим детей. Ещё 20 млрд рублей направят дорожному фонду и 18,4 млрд — на реализацию национальных проектов. За первые шесть месяцев 2022 года в областной бюджет Ленинградской области поступило 99,3 млрд рублей, что на 40% больше, чем за аналогичный показатель прошлого года.

Фото: Piter.tv

