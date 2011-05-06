В Ленобласти в листе ожидания на вакцинацию от коронавируса находятся 42 тысячи человек

Вакцину уже получили 62 991 человек, 41 111 местных жителей прошли полный цикл иммунизации.

В четверг, 25 марта, губернатор Ленобласти Александр Дрозденко заявил, что чем больше будет вакцинированных от коронавируса местных жителей, тем скорее регион вернётся к обычной жизни.

На данный момент в листе ожидания на вакцинацию находятся около 42 тысяч местных жителей. Вакцину уже получили 62 991 человек, 41 111 местных жителей прошли полный цикл иммунизации.

Дрозденко отметил, что пока что в регионе не наблюдается тренда к снижению показателей заболеваемости. Чаще всего заболевают жители от 30 до 49 лет и также много заражённых среди граждан старше 65 лет.

Ранее в Ленобласть поступило почти 12 тысяч комплектов вакцины от коронавируса.

Фото: Piter.tv