Таксист вместе с подельником избил и ограбил пассажиров в Мурино

Все происходящего было снято на камеру.

Во вторник, 19 марта, в полицию обратился неработающий гражданин Узбекистана. Мужчина заявил об избиении, ограблении и шантаже. Об этом сообщил Piter.TV источник в правоохранительных органах.

По словам потерпевшего, он вместе с другом стал жертвой таксиста и его подельника. Заявитель рассказал, что они обратились в службу такси ООО "Софт плюс" и заказали машину. Водитель приехал не один. Вместе с соучастником он вывез пассажиров в лес, находящийся неподалеку поселка Мурино. Грабители начали угрожать пострадавшим ножом, избивали и снимали все издевательства на видео.

Наживой злоумышленников стали 200 долларов, 24 тысячи рублей и ювелирные украшения. Днем позже на телефон пострадавшего стали поступать звонки и смс с угрозами. Грабители требовали заплатить деньги, в противном случае они обещали распространить видеозаписи с унижениями по сети.

В настоящий момент решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Преступников ищут.

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Фото: pixabay.com