В Ленобласти стартует проект по выдаче свидетельства о рождении ребенка через МФЦ в день обращения

Зарегистрировать малыша через МФЦ можно в течение месяца со дня его рождения, позже за этой услугой необходимо обращаться в территориальные отделы ЗАГС.

С 1 октября в Ленинградской области стартует пилотный проект по выдаче свидетельства о рождении ребенка через МФЦ непосредственно в день обращения.

На первом этапе услуга по государственной регистрации рождения в новом формате доступна в МФЦ "Мои Документы" Выборгского, Гатчинского и Приозерского районов. После налаживания процессов электронного взаимодействия она будет предоставляться и в других центрах госуслуг региона.

"Теперь получить свидетельство о рождении ребенка в МФЦ можно будет за 15 минут. Это новый уровень доступности и комфорта государственных услуг. И это наш первый шаг в работе по запуску суперсервиса "Рождение ребенка", когда все услуги по этой жизненной ситуации будут предоставляться в проактивном режиме, с минимальным количеством личного обращения в органы власти или МФЦ", – прокомментировал заместитель председателя правительства Ленинградской области – председатель комитета экономического развития и инвестиционной деятельности Дмитрий Ялов.

Реализация пилотного проекта стала возможна благодаря новому закону, принятому в июне 2019 года, который наделил специалистов МФЦ полномочиями регистрировать акты гражданского состояния.

Для оформления первого официального документа ребенка одному из родителей необходимо обратиться в МФЦ с паспортом, медицинским свидетельством, документами, подтверждающими место жительства родителей, если они женаты – со свидетельством о заключении брака. После подачи заявления свидетельство о рождении, медаль "Родившемуся на земле Ленинградской" и справку для получения денежных пособий заявители получат в течение 15-20 минут.

Зарегистрировать малыша через МФЦ можно в течение месяца со дня его рождения, позже за этой услугой необходимо обращаться в территориальные отделы ЗАГС.

Источник: пресс-служба ЛО