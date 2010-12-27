В Ленобласти стартовал приём заявок на участие в программе "Формирование комфортной городской среды"

Комитет по жилищно-коммунальному хозяйству принимает заявки с 15 октября 2019 года по 1 ноября 2019 года. В отборе участвуют только общественные территории.

Открыт приём заявок на участие в 2020 году в программе "Формирование комфортной городской среды" в Ленинградской области.

Комитет по жилищно-коммунальному хозяйству принимает заявки с 15 октября 2019 года по 1 ноября 2019 года. В отборе участвуют только общественные территории.



С подробным перечнем документов, предоставляемых на конкурсный отбор, можно ознакомиться на сайте Комитета — http://gkh.lenobl.ru .



Для участия территорий/мест массового отдыха в проекте гражданам необходимо подать в администрацию муниципального образования заявку на участие в отборе и в дальнейшем согласовать виды работ по благоустройству. Механизм определения приоритетности финансирования предполагает ежегодное проведение общественных обсуждений и различных форм голосований, в результате которых объекты, получившие наибольшее количество голосов, включаются в перечень объектов для финансирования в соответствующем году. Объекты, получившие меньшее количество голосов, сохраняются в перечне общественных территорий, нуждающихся в благоустройстве, и переносятся для участия в отборе на будущие периоды.

Источник: пресс-служба ЛО