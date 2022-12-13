В Ленобласти с 2023 года ввели в эксплуатацию более 1,28 млн кв. метров жилья

На сектор индивидуального жилищного строительства (ИЖС) приходится 0,99 тысяч кв. метров.

В Ленобласти в эксплуатацию ввели более 1,28 млн кв. метров жилья за 2023 год. Об этом рассказали в телеграм-канале "Стройблок ЛО для СМИ".

На сектор индивидуального жилищного строительства (ИЖС) приходится 0,99 тысяч кв. метров. Лидером стал Всеволожский район. На него пришлось 42,8% от всего вводимого жилья. На втором месте Ломоносовский районе с показателем 16,5%. Закрывает ТОП-3 Выборгский район. Там возведено 8,72% от всего жилья в Ленинградской области.

Ранее градсовет Ленобласти согласовал концепцию застройки под Всеволожском. Концепция жилого комплекса будет отсылать к архитектуре Копенгагена, Парижа и Дубая. В качестве инициаторов проекта выступили архитектор "Лахта Центра" Филипп Никандров и руководитель архитектурного бюро "Градстройпроект" Андрей Семенов.

Фото: Piter.tv

