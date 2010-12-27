В Ленобласти принят проект "О внесении изменений в областной закон "Социальный кодекс Ленобласти"

Компенсации расходов на оплату коммунальной услуги по обращению с ТКО будут предоставляться на территории Ленинградской области с 1 ноября 2019 года, за исключением Приозерского, Выборгского и Лужского муниципальных районов, на территории которых компенсации будут предоставляться с 1 апреля 2019 года, с 1 июня 2019 года и с 1 июля 2019 года соответственно.

В связи с началом работы регионального оператора по обращению с твердыми коммунальными отходами и предоставлением коммунальной услуги по обращению с твердыми коммунальными отходами 10 июня 2019 года Законодательным собранием Ленинградской области принят проект областного закона "О внесении изменений в областной закон "Социальный кодекс Ленинградской области", предусматривающий компенсацию расходов на оплату коммунальной услуги по обращению с твердыми коммунальными отходами (далее - ТКО).

Ежемесячная денежная компенсация расходов на оплату коммунальной услуги по обращению с ТКО будет предоставляться лицам, достигшим возраста 70 лет, в размере 50 % приходящейся на их долю оплаты за коммунальную услугу по обращению с ТКО, и лицам, достигшим возраста 80 лет, - в размере 100 %, приходящейся на их долю оплаты за коммунальную услугу по обращению с ТКО.

Кроме того, малоимущим семьям и малоимущим одиноко проживающим гражданам, имеющим среднедушевой доход ниже величины прожиточного минимума, установленного в Ленинградской области, за период до 12 месяцев единовременно один раз в год будет предоставляться компенсация расходов на оплату коммунальной услуги по обращению с ТКО.

Компенсации расходов на оплату коммунальной услуги по обращению с ТКО будут предоставляться на территории Ленинградской области с 1 ноября 2019 года, за исключением Приозерского, Выборгского и Лужского муниципальных районов, на территории которых компенсации будут предоставляться с 1 апреля 2019 года, с 1 июня 2019 года и с 1 июля 2019 года соответственно.

Компенсации расходов на оплату коммунальной услуги по обращению с ТКО будут предоставляться также ветеранам труда, ветеранам военной службы, специалистам, проживающим и работающим в сельской местности и поселках городского типа Ленинградской области и пенсионерам из их числа, а также многодетным и многодетным приемным семьям. Для региональных льготников компенсация расходов за коммунальную услугу по обращению с ТКО будет предусмотрена при увеличении размера компенсации расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг.

Источник: пресс-служба администрации МО "Выборгский район" ЛО