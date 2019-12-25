В Ленобласти перед судом предстанут обвиняемые в жестоком убийстве женщины в 2013 году

Четверо мужчин предстанут перед судом в Ленобласти по обвинению в убийстве. Об этом сообщила пресс-служба Следкома.
В апреле 2020 года было найдено тело женщины, которое было закопано в мешке около деревни Замошье Бокситогорского района. Тогда же было возбуждено уголовное дело.
По данным следствия, преступление было совершено в 2013 году в доме 52-летней пострадавшей. У нее в гостях были четыре человека. Во время распития алкоголя началась ссора, хозяйке нанесли множественные удары руками и ногами по голове и телу. Потом ее скинули в подвал. Позже тело положили в мешок и закопали в лесу.
Все доказательства собраны, дело направили в суд.
Ранее в Ленобласти завершили расследование убийства девушки десятилетней давности.
Фото: Piter.tv
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