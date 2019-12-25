В Ленобласти перед судом предстанут обвиняемые в жестоком убийстве женщины в 2013 году

Семь лет назад четверо подозреваемых избили до смерти 52-летнюю женщину.

Четверо мужчин предстанут перед судом в Ленобласти по обвинению в убийстве. Об этом сообщила пресс-служба Следкома.

В апреле 2020 года было найдено тело женщины, которое было закопано в мешке около деревни Замошье Бокситогорского района. Тогда же было возбуждено уголовное дело.

По данным следствия, преступление было совершено в 2013 году в доме 52-летней пострадавшей. У нее в гостях были четыре человека. Во время распития алкоголя началась ссора, хозяйке нанесли множественные удары руками и ногами по голове и телу. Потом ее скинули в подвал. Позже тело положили в мешок и закопали в лесу.

Все доказательства собраны, дело направили в суд.

Ранее в Ленобласти завершили расследование убийства девушки десятилетней давности.

Фото: Piter.tv