В Ленобласти пожарный вытащил из колодца потерявшего сознание рабочего

Второго пострадавшего не удалось спасти.

Сотрудник пожарной службы, находившейся у себя на даче, вытащил из колодца рабочего без сознания: мужчине и его напарнику стало плохо во время откачки воды на территории 47-ого региона. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МЧС РФ по Петербургу и Ленинградской области.

Известно, что на самочувствие рабочих повлияли испарения из мотопомпы. Из-за недостатка кислорода один из них скончался на месте, а другой упал в обморок, но выжил благодаря оперативным действиям пожарного, проживающего на соседнем участке. Он преодолел 11 бетонных колец, замотав лицо мокрой тряпкой, и вытащил пострадавшего с помощью петли.

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Фото: ГУ МЧС РФ по Петербургу и Ленинградской области