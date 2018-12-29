В Волхове подростки подожгли шапку на голове 12-летней девочки

Она с ожогами лица доставлена в больницу.

В Волхове Ленинградской области подростки подожгли шапку на голове 12-летней девочки. Она была доставлена в больницу с ожогами лица. Об этом сообщает пресс-служба областного управления СК РФ.

На данный момент девочка находится в состоянии средней степени тяжести. Также в этот день пострадал ее друг, его избила та же группа подростков. Следователи устанавливают все детали произошедшего.

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