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В Волхове подростки подожгли шапку на голове 12-летней девочки
Сегодня, 11:46
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nastya960

В Волхове подростки подожгли шапку на голове 12-летней девочки

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Она с ожогами лица доставлена в больницу.

В Волхове Ленинградской области подростки подожгли шапку на голове 12-летней девочки. Она была доставлена в больницу с ожогами лица. Об этом сообщает пресс-служба областного управления СК РФ.

На данный момент девочка находится в состоянии средней степени тяжести. Также в этот день пострадал ее друг, его избила та же группа подростков. Следователи устанавливают все детали произошедшего.

Ранее на Piter.TV: В Москве скончался подросток, которого облили керосином и подожгли в подъезде знакомые.
Фото: pixabay

 

 

 

 

 

 

 

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Теги: волхов, поджог ребенка, подожгли девочку
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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