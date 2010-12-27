В Ленобласти открылся первый в России многопрофильный ресурсный центр для инвалидов

Теперь им будет доступно погружение в предпринимательскую среду и гарантирована помощь в запуске собственных бизнес-проектов.

В Ленинградской области открылся Многопрофильный ресурсный центр комплексной поддержки людей с ограниченными возможностями здоровья. Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства Ленинградской области.

В центре будут осваивать узкоспециализированные профессии, восполнять пробелы в социальном развитии. После прохождения обучения, выпускники получат возможность трудоустройства на предприятиях региона. В состве центра специализированный МФЦ, Биржа труда для инвалидов, отделения Фонда соцстрахования, Медико-санитарной экспертизы, Пенсионного фонда, а также бизнес-инкубатор, мини-типография, прокат технических средств реабилитации, гостиница и столовая

За три года наш мультцентр состоялся как учебное заведнение и место, где люди с ограниченными возможностями учились навыкам самостоятельной жизни. Но мы хотели, чтобы его выпускники могли и дальше общаться друг с другом, совместно решат проблему трудоустройства и пользования средставами реабилитации. Александр Дрозденко, губернатор Ленобласти

В 2018 году на ремонт и развитие инфраструктуры из региональног о бюджета выделили 51,8 млн рублей.

Также Ленинградский интернат для детей-инвалидов сделают более современным.

Фото: пресс-служба губернатора и правительства Ленинградской области