В Ленобласти росгвардейцы передали полиции мальчика, сбежавшего из медучреждения

Приметы пропавшего ребенка были переданы всем дежурным нарядам.

В воскресенье, 30 июня, около 19:00 сотрудники межрайонного отдела вневедомственной охраны по Кингисеппскому району Ленобласти обнаружили 6-летнего мальчика, который покинул здание межрайонной больницы и пропал без вести. По информации пресс-службы вневедомственной охраны по Петербургу и Ленобласти, вечером в полицию обратился заведующий отделением местной больницы, сообщивший о том, что один из пациентов ушел из больницы без сопровождения взрослых. Мальчик был госпитализирован, поскольку ранее его мать оставила его одного в квартире на длительное время, и обеспокоенные соседи вызвали медицинскую помощь.

Приметы пропавшего ребенка были переданы всем дежурным нарядам. Около 19:00 сотрудники Росгвардии, работая по "горячим" следам, обнаружили мальчика, который бесцельно ходил с пакетом в руках во дворе жилого дома, расположенного недалеко от больницы.

Наряд вневедомственной охраны доставил несовершеннолетнего в территориальный отдел полиции, где его передали инспектору по делам несовершеннолетних.

Ранее мы сообщили о том, что в Ленобласти пенсионер из дома-интерната напал на своего соседа.

Фото: пресс-служба вневедомственной охраны по Петербургу и Ленобласти