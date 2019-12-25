В Ленобласти на год раньше завершили ремонт дороги от Ропши до деревни Сокули

Специалисты укрепили обочины, обновили деформационные швы на мосту через реку Стрелка и нанесли свежую разметку.

Стало известно, что на год раньше запланированного срока дорожники отремонтировали участок трассы Анташи – Ропша – Красное Село от Ропши до деревни Сокули. Он находится в Ломоносовском районе Ленобласти. Об этом во вторник, 9 ноября, сообщили в пресс-службе правительства области.

Протяженность ремонтируемого участка составила 11 км, где дорожники убрали слабые грунты и сделали специальную твердую "подушку" из песка и щебня. Также специалисты укрепили обочины, обновили деформационные швы на мосту через реку Стрелка и нанесли свежую разметку. Для безопасности пешеходов в населенных пунктах обустроены дорожки.

Как рассказали в пресс-службе, благодаря слаженной работе "Ленавтодора" и подрядной организации, а также просьбам жителей и объект отремонтирован досрочно.

Ранее мы писали, что в Ропше появилась платная водоколонка. Она подключена к системе центрального водоснабжения и обслуживает соседние дома из частного сектора. Жители этих домов не платили за воду, но должны были.