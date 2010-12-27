В Ленобласти на 8 лет строгого режима осужден мужчина задушивший жену поясом от халата

Суд вынес обвинительный приговор рецидивисту-убийце.

В Лужском районном суде вынесен приговор в отношении жителя деревни Пехенец, который жестоко убил жену. Ранее мужчина уже был осужден за убийство отчима. Сейчас же рецидивист расправился с супругой, задушив ее поясом от халата. Поводом для подобного действия стала ревность женщины, которая доконала мужчину.

Фигуранту дела 60 лет. Суд признал его виновным и назначил меру пресечения в виде отбывания тюремного срока в колонии строгого режима. Следствие установило, что трагический инцидент для жительницы Ленобласти произошел 20 сентября 2017 года. Супружеская пара распивала алкогольные напитки и неожиданно завязалась ссора. После совершения преступления, пьяный злоумышленник позвонил внуку и рассказал об убийстве. Он попросил родственника вызвать полицию и уснул рядом с погибшей. перед судом рецидивист раскаялся.

Стоит отметить, что в брак с жертвой убийца вступил незадолго до ее умерщвления. Как рассказал сам обвиняемый, он устал от регулярных обвинений и ревности к соседям, которым он часто помогал в бытовых ситуациях.

Напомним, что на Выборгском шоссе 17-летнюю девочку жестоко изранили ножом.

Фото: Piter.tv