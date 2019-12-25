В Ленобласти мужчина с топором напал на полицейских и получил пулю в ягодицу

Подозреваемым оказался 48-летний гражданин Узбекистана.

Полицейские застали с поличным домушника в Приозерском районе Ленобласти. Он убежал на второй этаж, заперся, а потом выпрыгнул в окно с топором в руках. Подробности сообщил 47news.

Ночью 11 октября в полицию поступило сообщение о том, что в доме на улице Старой в поселке Лосево орудует вор. Прибывший на место наряд ППС обнаружил в доме некого мужчину. Он убежал на второй этаж и потом выпрыгнул из окна с топором. На улице его ждали правоохранители. В ответ на требование остановиться мужчина попытался ударить полицейского топором. Сотрудник полиции сделал два выстрела в воздух, а затем в злоумышленника. Пуля попала в ягодицу.

Подозреваемым оказался 48-летний гражданин Узбекистана. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Несколько дней назад оперативники петербургского Управления по контролю за оборотом наркотиков задержали участников организованной группы, которые создали интернет-магазин и торговали через него синтетическими наркотиками..

Фото: Piter.tv