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В Ленобласти мужчина с топором напал на полицейских и получил пулю в ягодицу
Сегодня, 15:51
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nastya960 Добавить в Яндекс.Новости

В Ленобласти мужчина с топором напал на полицейских и получил пулю в ягодицу

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Подозреваемым оказался 48-летний гражданин Узбекистана.

Полицейские застали с поличным домушника в Приозерском районе Ленобласти. Он  убежал на второй этаж, заперся, а потом выпрыгнул в окно с топором в руках. Подробности сообщил 47news.

Ночью 11 октября в полицию поступило сообщение о том, что в доме на улице Старой в поселке Лосево орудует вор. Прибывший на место наряд ППС обнаружил в доме некого мужчину. Он убежал на второй этаж и потом выпрыгнул из окна с топором. На улице его ждали правоохранители. В ответ на требование остановиться мужчина попытался ударить полицейского топором. Сотрудник полиции сделал два выстрела в воздух, а затем в злоумышленника. Пуля попала в ягодицу.

Подозреваемым оказался 48-летний гражданин Узбекистана. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Несколько дней назад оперативники петербургского Управления по контролю за оборотом наркотиков задержали участников организованной группы, которые создали  интернет-магазин и торговали через него синтетическими наркотиками..

Фото: Piter.tv

Теги: вор, лосево
Категории: Лента новостей, Новости Ленинградской области,

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