В Ленобласти мужчина полгода насиловал малолетних падчериц

Оперативники задержали подозреваемого.

Как сообщил Piter.tv источник в правоохранительных органах, 9 июля в полицию поступило известие о развратных действиях в отношении несовершеннолетних девочек. Установлено, что с марта по июнь 2020 года в д. 5 по ул. Молодцова г. Сертолово мужчина насиловал своих падчериц 2003 года рождения.

Оперативники задержали подозреваемого. Им оказался безработный мужчина 1980 года рождения. Сейчас выясняются все обстоятельства случившегося. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее мы сообщили, что в Мурино водитель такси отвёз девушку в лес и изнасиловал.

Фото: Piter.tv