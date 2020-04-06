В Ленобласти ликвидировали автомастерскую с похищенными на запчасти иномарками

По подозрению в нелегальном бизнесе задержан один петербуржец, еще трое доставлены для разбирательства в полицию.

Полицейские в Ленобласти ликвидировали автомастерскую, забитую похищенными иномарками. Запчасти от чужих машин продавались по всей стране якобы из интернет-магазина, сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Петербургу и области.

Уголовное дело о масштабном хищении автомобилей возбудили еще в конце января, одним из последних похищенных авто был "КИА", пропавший с парковки у дома на Дальневосточном проспекте. В апреле расследование привело полицейских к поселку Воейково во Всеволожском районе. В местном коттедже и гараже, по версии полиции, члены организованной группы разукомплектовывали похищенные автомобили и потом продавали запчасти, а также перегоняли "перебитые" иномарки для перепродажи в другие регионы.

В ходе обыска изъяли множество частей от автомобилей, подушки безопасности, электронные блоки управления, а также много личных вещей настоящих автовладельцев, в том числе, детские кресла. Причастными к подпольной деятельности могли оказаться четверо мужчин, обнаруженных на месте. Все доставлены в полицию для разбирательства, один из них задержан.

Ранее в двух районах Петербурга ликвидировали подпольное производство водки и коньяка.

Видео: пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и области