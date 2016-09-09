В Ленобласти каскадёр хотел сделать сальто на “Ниве”, но что-то пошло не так

Известно, что молодой человек не теряет надежду попасть в книгу рекордов Гиннесса.

Под Петербургом каскадёр Евгений Чеботарёв в очередной раз решил совершить сальто на внедорожнике LADA Niva, но что-то пошло не так. Своим неудачным трюком молодой человек поделился на своей странице в социальной сети Instagram во вторник, 11 мая.

Разбираем ошибки , чего нам не хватило? Евгений Чеботарёв, автор поста.

Известно, что Чеботарёв не теряет надежду попасть в книгу рекордов Гиннесса. Его упорство стоило ему жизни, однако каскадёр отделался ушибами и царапинами.

Ранее мы писали, что водители застряли в пробке из-за дрифтера на улице Восстания.

Видео: Instgram / @chebotarev_evgeny

