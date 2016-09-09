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В Ленобласти каскадёр хотел сделать сальто на “Ниве”, но что-то пошло не так
Сегодня, 21:44
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kraratau27

В Ленобласти каскадёр хотел сделать сальто на “Ниве”, но что-то пошло не так

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Известно, что молодой человек не теряет надежду попасть в книгу рекордов Гиннесса.

Под Петербургом каскадёр Евгений Чеботарёв в очередной раз решил совершить сальто на внедорожнике LADA Niva, но что-то пошло не так. Своим неудачным трюком молодой человек поделился на своей странице в социальной сети Instagram во вторник, 11 мая. 

Разбираем ошибки , чего нам не хватило?

Евгений Чеботарёв, автор поста. 

Известно, что Чеботарёв не теряет надежду попасть в книгу рекордов Гиннесса. Его упорство стоило ему жизни, однако каскадёр отделался ушибами и царапинами. 

Ранее мы писали, что водители застряли в пробке из-за дрифтера на улице Восстания. 

Видео: Instgram / @chebotarev_evgeny
 

Теги: каскадер, опасные трюки
Категории: Новости СПб, Лента новостей,

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