В Ленобласти идет подготовка к строительству новой дорожной развязки, которая подключит Кудрово к Мурманскому шоссе

По планам дорожников, проект строительства развязки будет готов к середине следующего года.

Ленинградская область приняла на баланс путепровод над Мурманским шоссе, ведущий к МЕГА-ИКЕА. Выполнен первый этап инвестиционного соглашения по строительству новой дорожной развязки, которая подключит Кудрово к Мурманскому шоссе.

Договор пожертвования подписали глава дорожного комитета региона Денис Седов и генеральный директор управляющей организации ООО "Ингка Сентерс Рус Менеджмент" Софья Трофимова.

"Область продолжает выполнять решения совета новостроек по созданию дополнительных выездов из Кудрово. Необходимо до конца года завершить разработку проекта планировки территории будущей развязки, на основе которого будет сделан проект продолжения Центральной улицы до Мурманского шоссе с реконструкцией транспортной развязки с ИКЕА. Заказчиком строительства дороги выступит ГКУ ʺЛенавтодорʺ", — подчеркнул Денис Седов.

Документом, в частности, предусмотрено, что в начале 2020 года дорожный фонд региона получит первый транш в 80 млн рублей на проведение проектно-изыскательских работ будущей развязки. Общий объем инвестиций со стороны ИКЕА составляет почти 700 млн рублей, которые будут поэтапно переводится в дорожный фонд Ленинградской области до 2025 года.

В прошлом году Ленинградская область получила от "Росавтодора" принципиальное согласие на продление Центральной улицы непосредственно до Мурманского шоссе. По планам дорожников, проект строительства развязки будет готов к середине следующего года.

Источник: пресс-служба ЛО