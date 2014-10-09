В Ленобласти более 35 тыс. человек остались без воды из-за аварии на Большом Невском водоводе

По предварительным данным, водоснабжение будет восстановлено в течение ближайших 48-72 часов.

В субботу, 2 октября, в Ленинградской области более 35 тысяч человек из-за аварии на Большом Невском водоводе сегодня без воды остались. Об этом сообщают на сайте компании "Ленинградские областные коммунальные системы".

Как рассказали в компании, пострадали жители города Никольское и поселков Красный Бор и Ульяновка Тосненского района. Сообщается, что на данный момент специалистам удалось обнаружить повреждение водовода. На месте инцидента ведутся аварийные работы. По предварительным данным, водоснабжение будет восстановлено в течение ближайших 48-72 часов.

Добавим, что жителям посёлков и города, оставшихся без воды, доставляют воду в бочках.

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Фото: pexels