В Ленобласти более 1,5 тыс. военных примут участие в торжествах в День Победы

Более 1,5 тысячи военнослужащих Западного военного округа (ЗВО) в День Победы примут участие в торжественных мероприятиях. Об этом сообщила пресс-служба ЗВО.
Мероприятия состоятся в 21 населенном пункте региона. Торжественные шествия запланированы в Выборге, Луге, Тихвине, Гатчине. В этих же города состоятся показы военной техники.
Также почетные караулы возложат венки и цветы на братских могилах и мемориалах в Морье, Всеволожске, Токсове, Буграх, Юкки и т.д.
Во Всеволожске в этому году построят парк к 75-летию Победы.
Фото: pixabay
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