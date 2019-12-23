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В Ленобласти более 1,5 тыс. военных примут участие в торжествах в День Победы
Сегодня, 12:53
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nastya960

В Ленобласти более 1,5 тыс. военных примут участие в торжествах в День Победы

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Мероприятия состоятся в 21 населенном пункте региона.

Более 1,5 тысячи военнослужащих Западного военного округа (ЗВО) в День Победы примут участие в торжественных мероприятиях. Об этом сообщила пресс-служба ЗВО.

Мероприятия состоятся в 21 населенном пункте региона. Торжественные шествия запланированы в Выборге, Луге, Тихвине, Гатчине. В этих же города состоятся показы военной техники.

Также почетные караулы возложат венки и цветы на братских могилах и мемориалах в Морье, Всеволожске, Токсове, Буграх, Юкки и т.д.

Во Всеволожске в этому году построят парк к 75-летию Победы.

Фото: pixabay 

Теги: день победы
Категории: Лента новостей, Новости Ленинградской области,

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