В Ленобласти более 1,5 тыс. военных примут участие в торжествах в День Победы

Мероприятия состоятся в 21 населенном пункте региона.

Более 1,5 тысячи военнослужащих Западного военного округа (ЗВО) в День Победы примут участие в торжественных мероприятиях. Об этом сообщила пресс-служба ЗВО.

Мероприятия состоятся в 21 населенном пункте региона. Торжественные шествия запланированы в Выборге, Луге, Тихвине, Гатчине. В этих же города состоятся показы военной техники.

Также почетные караулы возложат венки и цветы на братских могилах и мемориалах в Морье, Всеволожске, Токсове, Буграх, Юкки и т.д.

Во Всеволожске в этому году построят парк к 75-летию Победы.

Фото: pixabay