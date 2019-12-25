В Ленобласти бывшие сотрудники полиции признаны виновными в организации хищения топлива

Бывшему начальнику отдела дали реальный срок лишения свободы.

В Ленинградской области бывшие сотрудники полиции и их пособник признаны виновными в превышении должностных полномочий и организации хищения нефтепродуктов. Об этом сообщила пресс-служба Следкома.

Следствием и судом установлено, что бывший начальник и оперуполномоченного отдела вступили в преступный сговор, организовали хищение топлива из магистральных нефтепродуктопроводов на территории Ленинградской области. Для совершения преступлений подсудимые привлекли ранее судимого гражданина одной из прибалтийских республик. Они информировали его о времени и месте, в которых необходимо совершать инженерные работы по врезке в нефтепродуктопровод, времени и маршрутах патрулирования. Также они осуществляли финансирование указанной преступной деятельности.

Судом подсудимые признаны виновными. Бывшему начальнику отдела судом назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 5 лет с отбыванием наказания в колонии общего режима, бывшему оперуполномоченному отдела назначено наказание в виде лишения свободы на срок 2 года 6 месяцев условно, с испытательным сроком 3 года. Пособнику назначено наказание в виде лишения свободы на срок 4 года условно, с испытательным сроком 4 года.

Фото: Piter.tv