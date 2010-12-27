В Ленобласти 32 тысячи школьников приняли участие в профилактических мероприятиях "Область без наркотиков"

Начало лета в социально-культурных и образовательных учреждениях региона прошло под эгидой Года здорового образа жизни.

В профилактических мероприятиях "Область без наркотиков" приняли участие 32 тысячи подростков и школьников Ленинградской области.

Начало лета в социально-культурных и образовательных учреждениях региона прошло под эгидой Года здорового образа жизни. В Ленинградской области состоялась летняя профилактическая акция, приуроченная к Международному дню борьбы с наркоманией, который отмечается 26 июня.

В детских, молодежных оздоровительных лагерях прошли спортивные эстафеты, спектакли, конкурсы плакатов "Летний лагерь – территория здоровья". Почти 700 образовательных организаций региона провели профилактические игры, беседы о вредных привычках и их последствиях.

Особое внимание уделялось вовлечению подростков и молодежи в творчество, проводились выставки "Не отнимай у себя завтра", фестиваль игровых программ "Феерия чудес", творческие мастерские "Открытая сцена Ленинградской области".

Был реализован проект "Губернаторский молодежный трудовой отряд", нацеленный на профилактику, трудовую адаптацию и обеспечение занятости учащихся и студенческой молодежи Ленинградской области.

В период проведения акции "Область без наркотиков" правоохранительные органы активно использовали официальные аккаунты МВД в социальных сетях, телефон "горячей линии" и портал сайта ГУ МВД. От жителей Ленинградкой области поступило более 45 обращений. За месяц было изъято 267 граммов наркотических средств и психотропных веществ, возбуждено 70 уголовных дел, на 62% меньше, чем в прошлом году.

В 2019 году в Ленинградской области в комплексных профилактических действиях акции "Область без наркотиков" активно взаимодействовали представители органов МВД, здравоохранения, социальной защиты, образования, культуры, молодёжной политики, физкультуры и спорта, местного самоуправления, общественных организаций и объединений.

Источник: пресс-служба ЛО