В Ленобласть поступило почти 12 тысяч комплектов вакцины от коронавируса

С начала прививочной кампании вакцину сделали 62 697 человек из Ленобласти.

В Ленобласть в среду, 24 марта, поступила новая партия вакцины от COVID-19 "Спутник V". Предприятие "Ленфарм" получило 11 800 комплектов препарата. Такую информацию на сайте опубликовала пресс-служба регионального правительства.

С начала прививочной кампании вакцину сделали 62 697 человек, полный цикл вакцинации прошли 40 582 жителя.

Также ранее в Петербург привезли 39 200 доз вакцин от коронавируса. Препарат распределят по пунктам вакцинации. Прививку в Северной столице сделали более 330 тысяч человек.

Фото: Piter.tv