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В Ленобласть доставили 32 тысячи комплектов доз "Спутника V"
Сегодня, 13:39
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nastya960 Добавить в Яндекс.Новости

В Ленобласть доставили 32 тысячи комплектов доз "Спутника V"

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В Ленобласти с начала пандемии коронавирусом заболели 48 тысяч человек, 1,7 тысячи умерли.

В Ленобласть поступило ещё 32,4 тысячи доз вакцины от коронавируса "Спутник V". Об этом сообщила пресс-служба правительства региона.

На сегодняшний день в России доступны следующие вакцины от коронавируса: "Спутник V" и "Спутник лайт" Центра им. Гамалеи Минздрава, "Эпиваккорона" центра "Вектор" Роспотребнадзора и "Ковивак" центра им. Чумакова РАН.

В Ленобласти с начала пандемии коронавирусом заболели 48 тысяч человек, 1,7 тысячи умерли.

С 6 июля в фитнес-клубах Ленобласти можно вакцинироваться от COVID-19.

Фото: Piter.tv

Теги: вакцинация, спутник
Категории: Новости Ленинградской области, Лента новостей,

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