В Ленобласть доставили 32 тысячи комплектов доз "Спутника V"

В Ленобласти с начала пандемии коронавирусом заболели 48 тысяч человек, 1,7 тысячи умерли.

В Ленобласть поступило ещё 32,4 тысячи доз вакцины от коронавируса "Спутник V". Об этом сообщила пресс-служба правительства региона.

На сегодняшний день в России доступны следующие вакцины от коронавируса: "Спутник V" и "Спутник лайт" Центра им. Гамалеи Минздрава, "Эпиваккорона" центра "Вектор" Роспотребнадзора и "Ковивак" центра им. Чумакова РАН.

В Ленобласти с начала пандемии коронавирусом заболели 48 тысяч человек, 1,7 тысячи умерли.

С 6 июля в фитнес-клубах Ленобласти можно вакцинироваться от COVID-19.

Фото: Piter.tv