В Ленинградском зоопарке приготовили программу на День дружбы

Посетителей ждет насыщенная развлекательно-познавательная программа.

В субботу, 10 июня, в Ленинградском зоопарке проведут тематическую программу "День дружбы". Посетители узнают о возникновении дружбы между человеком и животным. Об этом сообщили в группе Ленинградского зоопарка во "ВКонтакте".

Гости смогут пройти квест, прослушать лекции с участием прирученных животных и поучаствовать в тематических мастер-классах.

Распорядок дня: 12:00-16:00 – творческий мастер-класс "Первый друг человека" (2 этаж павильона "Экзотариум"); 12:00-16:00 – маршрутная игра "Дружба в мире животных" (1 этаж павильона "Экзотариум"). Маршрутные листы раздаются до 15:30. 15:00 – лекция с прирученными животными (зал лектория); 13:00 – экскурсия "Один за всех и все – за одного" (сбор группы на центральной площади зоопарка). Сотрудники Ленинградского зоопарка

Фото: ВКонтакте / Ленинградский зоопарк