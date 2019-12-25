В Ленобласти дошкольникам объяснили правила поведения на железной дороге

Стражи порядка объяснили ребятам, каким правилам нужно следовать, чтобы не попасть в беду.

Во вторник, 21 декабря, в пресс-службе УТ МВД России по СЗФО сообщили, что дошкольникам Ленобласти рассказали о правилах поведения на железной дороге. К детям детсада №4 Ломоносовского района пришли транспортные полицейские и общественники.

Внимательность на улице и в близи стальной магистрали уместна всегда. Но зимой – особенно. В холодное время года темнеет рано: в сумерках видимость становится хуже, а очертания предметов (например, приближающегося электропоезда) могут и вовсе искажаться. Конечно, возможные опасности — не повод запереться дома до лета. Важно объяснить ребёнку, каким правилам нужно следовать, чтобы не попасть в беду. уточнили в пресс-службе

В ходе беседы дети поняли, как вести себя во время прогулки и поездке на пригородном электропоезде.

Также профессиональные навыки продемонстрировал сотрудник кинологической службы старший сержант полиции Дмитрий Медведев со своим четвероногим другом по кличке Лютый. Специалист отработал ситуацию по поиску веществ, запрещенных к перевозке на железнодорожном транспорте.

Пес оказался дружелюбный – дети хотели погладить и сфотографироваться, а Лютый, не оправдав своего грозного прозвища, был рад принять ласку от детей, чем вызвал их восторг.

Сотрудники отделения по делам несовершеннолетних Витебского линейного отдела МВД России на транспорте пожелали дошколятам никогда не находиться у железнодорожных объектов без сопровождения взрослых и соблюдать правила безопасного поведения.

Фото: пресс-служба УТ МВД России по СЗФО