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В Ленобласти полицейские задержали "охотника" на 2,5 тысячи рублей
Сегодня, 12:27
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Shdaria
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В Ленобласти полицейские задержали "охотника" на 2,5 тысячи рублей

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В Ленинградской области мужчина угрожал отцу ножом, чтобы завладеть 2,5 тысячами рублей.

В Выборге 19 марта сотрудники полиции задержали местного жителя, который, угрожая ножом, напал на собственного отца и отобрал у него деньги.  

В понедельник, в 15.30 в квартире дома на улице Кировские Дачи 35-летний мужчина отобрал 2,5 тысячи рублей у 69-летнего отца. Следствием установлено, что подозреваемый является безработным и ранее был неоднократно судим за кражи и незаконное хранение наркотических веществ.

Мужчину задержали по месту жительства. В его отношении возбуждено уголовное дело по статье "разбой".

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Категории: Происшествия Лента новостей Новости СПб

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