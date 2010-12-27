В Ленобласти открыты 28 центров образования цифрового и гуманитарного профиля "Точка роста"

В общероссийском марафоне открытий центров принял участие губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко.

В Ленинградской области открыты 28 центров образования цифрового и гуманитарного профиля "Точка роста".

В общероссийском марафоне открытий центров принял участие губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко. Открытие прошло в формате видеомоста, который соединил "Точку роста" в Пригородной средней общеобразовательной школе Гатчинского района с аналогичными центрами в Амурской, Иркутской, Курганской, Волгоградской, Воронежской областях, а также в Чеченской Республике и Республике Башкортостан.

"Одна из задач национального проекта "Образование" — воспитание гармонично развитой и социально ответственной личности. Ленинградская область в числе первых регионов приступила к реализации этой задачи и включилась в проект по созданию центров образования "Точки роста". Мы готовы и дальше участвовать во всех прорывных проектах Министерства просвещения, которые позволят нашим ребятам получать самые современные знания, заниматься творчеством, расширять кругозор. А самое главное, мы хотим, чтобы все появляющиеся в регионе "Точки роста" соединились в одну непрерывную "линию роста", — сказал губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко в ходе федеральной презентации проекта. Глава региона также отметил, что в планах открывать не менее 20 центров ежегодно.

В Ленинградской области в 2019 году созданы 28 центров образования цифрового и гуманитарного профиля "Точка роста", в следующем году будет открыты еще 23. В том числе в этом году "Точки роста" начинают работать в Бору, Большой Вруде, Изваре, Кисельне, Старой Ладоге, Паше, пос. Лесное, Разметелево, Первомайском, Возрождении, Больших Колпанах, Котельском, Новом Свете, Усть-Луге, Глажево, Путилово, Алеховщине, Гостилицах, Заклинье, Горбунках, Оредеже, Винницах, пос. Плодовое, Раздолье, Старополье, Шугозеро, Нурме, Сельце.

В составе каждого центра — два учебных кабинета, где разместятся коворкинг, шахматная гостиная, медиазона, интернет-библиотека. В оборудованных кабинетах будут преподаваться предметы "Технология", "ОБЖ", "Информатика".

Источник: пресс-служба ЛО