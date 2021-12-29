Иван Филипоненко уточнил роль иностранных военных в конфликте на Донбассе.

В ЛНР заявили о прибытии 100 британских спецназовцев на Украину. Такое заявление на брифинге перед журналистами сделал официальный представитель Народной милиции самопровозглашенной Луганской народной республики Донбасса Иван Филипоненко. По данным спикера, иностранцы будут выполнять задачи по ведению разведывательно-диверсионным мероприятиям в составе штатных подразделений ВСУ.

Несмотря на то, что Великобританией официально заявляется, что эти военнослужащие являются инструкторами и будут якобы готовить украинскую армию, нашей агентурной разведкой получены достоверные сведения… Иван Филипоненко, представитель ЛНР

Иван Филипоненко также заявил прессе о том, что агентурной разведкой Народной милиции ЛНР получены данные о результатах проверки состояния боеготовности украинских воинских частей. Силы Киева готовы к началу наступательной операции в регионе конфликта. Во время проверки главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный указал СМИ на крайне низкую укомплектованность воинских частей медицинским персоналом, а также неготовность украинских медицинских учреждений к приему большого количества раненых.

В Луганске заявили о подготовке Киевом постановочного теракта.

Фото: YouTube / rusvesna. su1945

